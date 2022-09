Real Madrid | Modric dribbla una domanda sul futuro VIDEO

ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ????Il talento del #Flamengo Joao #Gomes si allontana sempre di più da #Milan e #Juve: il #RealMadrid è pronto ad offri… - calciomercatoit : ????Il talento del #Flamengo Joao #Gomes si allontana sempre di più da #Milan e #Juve: il #RealMadrid è pronto ad of… - SergioSierra67 : @PresMoratti Lo vuole il Real Madrid..?? - profeta_78 : @PagliariCarlo @_ElPrincipe22 Le butto giù a memoria, boca junior, river plate, Napoli, Milan,Juventus, Roma,Lazio,… - leomariani16 : RT @marianiandrea01: Real Madrid, Asensio verso la partenza: il Barcellona forte sul giocatore -

Tuttosport

Venuta a sapere dell'annuncio, la FFBB non ci ha pensato due volte a condannare la scelta e il gesto dell'excomunicando immediatamente la sua ineleggibilità per i prossimi eventi della ...Le ottime prestazioni fornite con la maglia rubronegra non sono passate inosservate nemmeno in Spagna dove, secondo 'ESPN', ilsarebbe pronto a recapitare un'offerta vicina ai 30 milioni ... Juve, Vitor Roque: è bagarre con Real Madrid e Barça Sono diverse le squadre che hanno vinto il massimo trofeo Europeo ed affrontato il Palermo. All'estero si annoverano squadre ...L'Inter destinata a qualche cessione pesante nella prossima estate, assalto dell'Atletico Madrid in vista su un nerazzurro ...