Kim Min-Jae nella Top 11 d’Europa con Messi, Neymar e Haaland (Di giovedì 22 settembre 2022) Kim Min Jae inserito da Whoscored nella top 11 europea in compagnia di Messi, Neymar e Haaland. CALCIO NAPOLI. Dopo la partita con il Milan a San Siro e l’acrobatico intervento in anticipo in area su Brahim Diaz è stato ribattezzato: Karate Kim. Il video di quella giocata straordinaria a un passo dal traguardo, sottolineata dall’urlo di Minjae, è diventato virale. Il suo acquisto, preparato con cura per mesi e confezionato al volo dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea, è stato davvero super. Bravissimo il ds Giuntoli, prima a puntarlo e poi a strapparlo alla concorrenza versando al Fenerbahce la clausola rescissoria (poco meno di 20 milioni): lo avevano nel mirino anche l’Inter, nei giorni della cessione mai definita di Skriniar al Psg, e poi il Rennes di Bruno Genesio, due stagioni fa suo allenatore al Beijing ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 22 settembre 2022) Kim Min Jae inserito da Whoscoredtop 11 europea in compagnia di. CALCIO NAPOLI. Dopo la partita con il Milan a San Siro e l’acrobatico intervento in anticipo in area su Brahim Diaz è stato ribattezzato: Karate Kim. Il video di quella giocata straordinaria a un passo dal traguardo, sottolineata dall’urlo di Minjae, è diventato virale. Il suo acquisto, preparato con cura per mesi e confezionato al volo dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea, è stato davvero super. Bravissimo il ds Giuntoli, prima a puntarlo e poi a strapparlo alla concorrenza versando al Fenerbahce la clausola rescissoria (poco meno di 20 milioni): lo avevano nel mirino anche l’Inter, nei giorni della cessione mai definita di Skriniar al Psg, e poi il Rennes di Bruno Genesio, due stagioni fa suo allenatore al Beijing ...

