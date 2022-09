Italia-Inghilterra Under 21, Nicolato: “Sconfitta che mi soddisfa più di altre vittorie” (Di giovedì 22 settembre 2022) “Abbiamo preso questi due gol in pochissimo tempo contro una squadra forte, che ha un passo importante. Per noi è un insegnamento ma sono orgoglioso, perché abbiamo provato a giocare. Sono soddisfatto della prestazione. Questa Sconfitta mi soddisfa più di altre vittorie”. È l’analisi del tecnico dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato dopo la Sconfitta contro l’Inghilterra nell’amichevole di Pescara. La doppietta di Brewster nei primi 5’ complica la partita, ma Nicolato promuove la reazione degli azzurrini: “Tutti possono far parte del gruppo. Mi è piaciuta la squadra sia in fase di possesso che in fase di non possesso. I gol sbagliati? Loro hanno sempre preso la porta, noi dobbiamo migliorare. Ma questo ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) “Abbiamo preso questi due gol in pochissimo tempo contro una squadra forte, che ha un passo importante. Per noi è un insegnamento ma sono orgoglioso, perché abbiamo provato a giocare. Sonotto della prestazione. Questamipiù di”. È l’analisi del tecnico dell’21 Paolodopo lacontro l’nell’amichevole di Pescara. La doppietta di Brewster nei primi 5’ complica la partita, mapromuove la reazione degli azzurrini: “Tutti possono far parte del gruppo. Mi è piaciuta la squadra sia in fase di possesso che in fase di non possesso. I gol sbagliati? Loro hanno sempre preso la porta, noi dobbiamo migliorare. Ma questo ...

