Lopinionista : Inps: a luglio 339.474 richieste disoccupazione, +8,2% - ilbisa2 : Inps: a luglio richieste disoccupazione +8,2% - PensieroNo : RT @ImolaOggi: Inps: a luglio richieste di disoccupazione +8,2% - GeMa7799 : Inps: a luglio richieste disoccupazione +8,2% - peppiniellopz : RT @ImolaOggi: Inps: a luglio richieste di disoccupazione +8,2% -

...rispetto al precedente mese di(40,1 milioni) e l'84,3% in meno rispetto ad agosto 2021, nel corso del quale erano state autorizzate 208.543.361 milioni di ore. È quanto ha segnalato l'......9% anziché dello 1,7% provvisoriamente applicato dall'). Con i relativi arretrati maturati dal ... Sulla falsariga di quanto già erogato lo scorso mese di(bonus da 200 euro). Da gennaio 2023, ...ROMA - L'Inps ha ricevuto a luglio 339.474 richieste di trattamenti di disoccupazione (Naspi e Discoll) con un aumento dell'8,2% rispetto allo stesso mese ...Le domande per ottenere il «bonus psicologo» sono inziate il 25 luglio e i fondi sono già esauriti. Un boom di rischieste arrivate all'Inps per il «Contributo ...