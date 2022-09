Il presidente Mattarella riceve Dunlap dell'Ordine di Malta (Di giovedì 22 settembre 2022) Il luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta Fra' John Dunlap e' stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. La visita si e' svolta in un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Il luogotenente di Gran Maestro del SovranodiFra' Johne' stato ricevuto al Quirinale dala Repubblica italiana Sergio. La visita si e' svolta in un ...

Quirinale : #Lecce, il Presidente #Mattarella alla cerimonia di consegna delle Aquile di pilota militare Il video:… - MinisteroDifesa : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella e il Ministro @guerini_lorenzo a #Lecce per la cerimonia di conse… - guerini_lorenzo : A #Lecce con il Presidente #Mattarella per la consegna delle Aquile dell’@ItalianAirForce. Ai giovani piloti il com… - Giovann39016324 : RT @fisco24_info: Elezioni, Gargani: 'Se maggioranza non chiara, Draghi accetterà il bis come Mattarella': (Adnkronos) - 'Sarà necessario u… - DragoDella : @FrancescoUdine Improbabile. DRAGHI fa nominare il NIPOTE di MATTARELLA a capo di 'INVITALIA'. MATTARELLA nomina D'… -