Elezioni: Malpezzi, 'Meloni svela programma destra: strappo Costituzione e ok ai no vax' (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - “Giorgia Meloni in piazza del Popolo perde qualsiasi inibizione e finalmente ci mostra il programma reale della destra: strappo sulla Costituzione, alla faccia della Bicamerale, e presidenzialismo. L'obiettivo è quello di sempre: pieni poteri e governo del Capo. E accanto a questo, ovviamente, la strizzata d'occhio ai no vax, in nome di una libertà che mette a rischio la salute degli altri, con l'attacco a Speranza e al modello che ci ha permesso di rispondere in modo efficiente alla pandemia. Il comizio di oggi è la dimostrazione dei pericoli che corre il nostro Paese se dovesse cadere nelle mani di Meloni e Salvini”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi commenta il discorso di Giorgia Meloni in Piazza del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - “Giorgiain piazza del Popolo perde qualsiasi inibizione e finalmente ci mostra ilreale dellasulla, alla faccia della Bicamerale, e presidenzialismo. L'obiettivo è quello di sempre: pieni poteri e governo del Capo. E accanto a questo, ovviamente, la strizzata d'occhio ai no vax, in nome di una libertà che mette a rischio la salute degli altri, con l'attacco a Speranza e al modello che ci ha permesso di rispondere in modo efficiente alla pandemia. Il comizio di oggi è la dimostrazione dei pericoli che corre il nostro Paese se dovesse cadere nelle mani die Salvini”. Così la presidente dei senatori del Pd Simonacommenta il discorso di Giorgiain Piazza del ...

PoliticaNewsNow : Elezioni, Malpezzi (PD): 'Posizione Meloni indebolisce Italia in Europa' - MirellaPascali : Se con queste elezioni si riusciranno ad eliminare Malpezzi, Cirinnà e Morani avremmo già un bel risultato - zazoomblog : Elezioni: Malpezzi a Meloni stravolgere spirito 194? Non sei dalla parte delle donne - #Elezioni: #Malpezzi… - zazoomblog : Elezioni: Malpezzi a Meloni stravolgere spirito 194? Non sei dalla parte delle donne - #Elezioni: #Malpezzi… -