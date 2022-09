CorSera: Vlahovic ha un tasso di conversione in rete del 19%, cinquantesimo in campionato (Di giovedì 22 settembre 2022) Dusan Vlahovic non segna da 441 minuti. Il Corriere della Sera gli dedica un pezzo a firma di Massimiliano Nerozzi. “Lui che è tipo molto esigente, a partire da sé stesso, s’è incupito, finendo per innervosirsi alle prime difficoltà”. Il problema è diventato psicologico. “Ma come spesso capita, da matematico il guaio s’è fatto psicologico, perché la ricerca della rete rischia di farsi ossessiva e, alla lunga, nociva”. “Frustrato, finisce per tentare tiri da angolazioni impossibili. Dopodiché, che gli arrivino poche munizioni in area è un altro dato di fatto. Del momento ne ha parlato con Allegri, che lo invita alla pazienza, a cercare la prestazione e non solo dar la caccia al gol; e discusso con qualche compagno”. Il quotidiano fornisce un dato allarmante. “Vlahovic ha un tasso di conversione in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 settembre 2022) Dusannon segna da 441 minuti. Il Corriere della Sera gli dedica un pezzo a firma di Massimiliano Nerozzi. “Lui che è tipo molto esigente, a partire da sé stesso, s’è incupito, finendo per innervosirsi alle prime difficoltà”. Il problema è diventato psicologico. “Ma come spesso capita, da matematico il guaio s’è fatto psicologico, perché la ricerca dellarischia di farsi ossessiva e, alla lunga, nociva”. “Frustrato, finisce per tentare tiri da angolazioni impossibili. Dopodiché, che gli arrivino poche munizioni in area è un altro dato di fatto. Del momento ne ha parlato con Allegri, che lo invita alla pazienza, a cercare la prestazione e non solo dar la caccia al gol; e discusso con qualche compagno”. Il quotidiano fornisce un dato allarmante. “ha undiin ...

