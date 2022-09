Cina, l'ex ministro della giustizia Fu Zhenghua condannato a morte per tangenti (Di giovedì 22 settembre 2022) Secondo l'accusa Fu avrebbe usato la sua autorità per incassare illegalmente denaro e regali per un valore di oltre 17 milioni di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Secondo l'accusa Fu avrebbe usato la sua autorità per incassare illegalmente denaro e regali per un valore di oltre 17 milioni di ...

SjDHE0xGbeKIRlt : RT @LaStampa: Cina, l’ex ministro della Giustizia condannato a morte per tangenti - carcarlo28 : RT @ultimenotizie: Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha detto che la #Cina potrebbe invocare la sua Legge anti-secessione per cercare… - zazoomblog : Ultime Notizie – Cina ex ministro Giustizia condannato a morte per tangenti - #Ultime #Notizie #ministro… - telodogratis : Cina, ex ministro Giustizia condannato a morte per tangenti - News24_it : Cina, ex ministro Giustizia condannato a morte per tangenti -