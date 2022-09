Cacciato Da Tu Si Que Vales! La Verità Di Francesco ‘Niente’!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 22 settembre 2022)Otelli, in arte ‘Niente’ non ha preso bene il giudizio iper critico dei giudici di Tu Si Que Vales. La sua esibizione canora nella prima puntata del Talent di Canale 5 non è piaciuta affatto, tanto da esseredal palco. Ora arriva il suo sfogo direttamente dai social. Ecco cosa ha raccontato!‘Niente’da Tu Si Que Vales: imbarazzante Il concorrente bareseOtelli, in arte ‘Niente’ è stato uno dei protagonisti della prima puntata di Tu Si Que Vales. Non in positivo, diciamolo subito. Il cantante infatti, è stato attaccato da Maria De Filippi e dal resto della giuria per via della sua canzone, ritenuta imbarazzante e misogina. L’uomo ha portato sul palco il brano ‘Mutandine’, scritto proprio da lui ben 23 anni fa. Un pezzo che, come accennato, non è piaciuto ...