Agnelli disperato | i problemi della sua Juve esplodono | le conseguenze

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 22 settembre 2022) La sosta per ricaricare le batterie e cambiare marcia; lantus ha variconcostretto a fare i conti con due situazioni. Il passo falso contro il Monza, club neopromosso e ancora senza vittorie (prima di incontrare i bianconeri), ha confermato i tantintus in una stagione iniziata decisamente al di sotto delle aspettative. I ragazzi di Allegri, infatti, sia in campionato ma soprattutto in Champions League sono in netto ritardo e il rischio è quello di cambiare obiettivi rispetto ai programmi stabiliti da società e allenatore. Serve un cambio di marcia tanto netto quanto immediato ma, come detto, isono tanti edeve fare i conti con due situazioni veramente complicate. LaPresseIl ritardo in ...