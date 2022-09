Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2022 ore 11:30 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Viabilità DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STRADA STATALE CASSIA BIS UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STRADA STATALE PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA SPIANCETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 settembre 2022)DEL 21 SETTEMBREORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STRADA STATALE CASSIA BIS UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STRADA STATALE PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA SPIANCETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Renato Zero al Circo Massimo con sei concerti. Il primo, questo venerdì: il piano trasporti… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso sulla Colombo, tra piazzale 25 Marzo 1957 e piazza Guglielmo Marconi-Obelisco - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via dei Prati Fiscali, tra piazzale Jonio e via di Casal Boccone - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via di Casal del Marmo, tra largo Codogno e via Usseglio - TuttoSuRoma : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Venerdì mattina corteo da piazza della Repubblica ai Fori Imperiali, passando per via Cavour e lar… -