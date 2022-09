Nuove proteste in Iran per la morte di Mahsa, donne bruciano hijab (Di mercoledì 21 settembre 2022) «donne, vita, libertà» e "Abbasso il dittatore». Slogan infuocati riecheggiano in diverse città dell’ Iran , in un grido unanime di protesta per la morte di Mahsa Amini dopo tre giorni di coma per... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 21 settembre 2022) «, vita, libertà» e "Abbasso il dittatore». Slogan infuocati riecheggiano in diverse città dell’, in un grido unanime di protesta per ladiAmini dopo tre giorni di coma per...

