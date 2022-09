Mourinho: 'L'espulsione per me non è una novità, ma non cambio. A Roma un mercato da 7 milioni, ma vogliamo fare meglio' (Di mercoledì 21 settembre 2022) José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del "Golden Quinas Gala" nel giorno in cui compie 22 anni di carriera.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 21 settembre 2022) Joséha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del "Golden Quinas Gala" nel giorno in cui compie 22 anni di carriera....

CorSport : #Mourinho festeggia 22 anni di carriera: 'L'espulsione? Questo sono io' ?? - sportmediaset : Mou: 'Espulsione? Non cambio. Vogliamo far meglio anche senza i soldi delle rivali' #mourinho #roma - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Mourinho: 'L'espulsione non è una novità per me' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Mourinho: 'L'espulsione non è una novità per me' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Mourinho: 'L'espulsione non è una novità per me' -