Il ministro Giovannini | “La sostenibilità non è una priorità per i partiti che potrebbero far parte della prossima maggioranza di governo” | VIDEO

(Di mercoledì 21 settembre 2022) “Non tutti iimpegnati in campagna elettorale pensano che il temanelle varie declinazioni sia centrale”, così ilper le Infrastrutture e i Trasporti Enricoa margineconferenza di lancio del “Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo“, presentato oggi durante il primo congresso annuale che si è svolto presso il Terminal 5 dell’Aeroporto di Fiumicino, a cui hanno presoi partner dell’iniziativa, primo tra tutti l’Osservatorio promosso da Aeroporti di Roma con il patrocinio del MinisteroTransizione Ecologica, del Ministero delle infrastrutture emobilità sostenibili e dell’Enac. “Ho ricevuto una tabella di sintesi sulle posizioni dei ...

Lo ha detto ildelle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enricointervenendo al primo congresso annuale 'Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo', in corso di ...A dichiararlo è stato Enricodelle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili all' Annual Congress del Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo , osservatorio ..."Conduciamo in porto un provvedimento complesso – prosegue Messina –, grazie al lavoro svolto dal Ministro Enrico Giovannini e dalla Direzione generale per il trasporto marittimo del Mims, capaci di ...La piena decarbonizzazione del settore aereo al 2050 sarà raggiungibile grazie all’attuazione di molteplici strategie che nel breve-medio termine saranno indirizzate allo sviluppo ...