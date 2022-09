Elisabetta II e la statua di Netaji: coincidenza e identità coloniale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Poche ore prima dell’annuncio della morte della regina Elisabetta II, nella più importante ex-colonia dell’impero britannico veniva inaugurata la statua di Netaji, uno dei più importanti patrioti della storia dell’India indipendente. C’è chi direbbe coincidenze fatali, insomma. Ma è un fatto, per quanto strano, che dovrebbe far riflettere: perché tutta l’attenzione mediatica sulla figura della regina e così poco interesse al passato coloniale del Regno Unito? Può la corona e il fascino così ancien regime delle casate nobiliari nascondere i soprusi perpetrati dal più grande e decadente impero del mondo? Ma soprattutto: cosa può dirci sull’identità dei paesi che hanno conosciuto l’imperialismo? Chi era Netaji e perché la coincidenza può farci riflettere sul rapporto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Poche ore prima dell’annuncio della morte della reginaII, nella più importante ex-colonia dell’impero britannico veniva inaugurata ladi, uno dei più importanti patrioti della storia dell’India indipendente. C’è chi direbbe coincidenze fatali, insomma. Ma è un fatto, per quanto strano, che dovrebbe far riflettere: perché tutta l’attenzione mediatica sulla figura della regina e così poco interesse al passatodel Regno Unito? Può la corona e il fascino così ancien regime delle casate nobiliari nascondere i soprusi perpetrati dal più grande e decadente impero del mondo? Ma soprattutto: cosa può dirci sull’dei paesi che hanno conosciuto l’imperialismo? Chi erae perché lapuò farci riflettere sul rapporto ...

