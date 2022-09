Elezioni: Conte, 15%? 'No obiettivi percentuali, ma entusiasmo piazze smentisce morte M5S' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - Tutti parlano di una vostra rimonta, qual è il risultato che si aspetta e che considererebbe soddisfacente, il 15%? "Non ci siamo posti un obiettivo in termini di percentuali, ma girando per le piazze italiane sentiamo un entusiasmo crescente che smentisce le previsioni di chi solo dieci giorni fa dava il Movimento per morto". Lo dice in un'intervista all'Adnkronos il leader del M5S Giuseppe Conte. "Portiamo avanti un'agenda sociale trasparente: difesa della legalità, superbonus, protezione dei più deboli, transizione ecologica e rispetto dell'ambiente, stop a stipendi da fame e alla precarizzazione selvaggia del lavoro. E su queste ed altre battaglie chiediamo sostegno ai cittadini", rimarca. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - Tutti parlano di una vostra rimonta, qual è il risultato che si aspetta e che considererebbe soddisfacente, il? "Non ci siamo posti un obiettivo in termini di, ma girando per leitaliane sentiamo uncrescente chele previsioni di chi solo dieci giorni fa dava il Movimento per morto". Lo dice in un'intervista all'Adnkronos il leader del M5S Giuseppe. "Portiamo avanti un'agenda sociale trasparente: difesa della legalità, superbonus, protezione dei più deboli, transizione ecologica e rispetto dell'ambiente, stop a stipendi da fame e alla precarizzazione selvaggia del lavoro. E su queste ed altre battaglie chiediamo sostegno ai cittadini", rimarca.

