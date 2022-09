"Decidete voi". Agnelli, scelta clamorosa: Allegri appesa a un filo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il futuro di Massimiliano Allegri è più incerto che mai. Se tutta la dirigenza bianconera vorrebbe un suo esonero, il toscano al momento è protetto dal presidente Andrea Agnelli. Con la pausa per le Nazionali, Max tenterà di migliorare un organico impaurito e lontano dai risultati sperati in estate. Secondo la prima pagina sportiva del QS, però, sarà il Consiglio d'Amministrazione della Vecchia Signora, in programma venerdì, a stabilire il futuro dell'allenatore ex Milan. L'esonero è dunque un'ipotesi concreta, basata su dati e numeri. Andrea Agnelli e John Elkann vogliono lasciare al CdA una decisione così delicata, visto che saranno poi gli azionisti a dover far fronte all'incidenza economica dell'addio (che si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro), considerando l'ingaggio e la sua durata. Juve, non passare il girone ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il futuro di Massimilianoè più incerto che mai. Se tutta la dirigenza bianconera vorrebbe un suo esonero, il toscano al momento è protetto dal presidente Andrea. Con la pausa per le Nazionali, Max tenterà di migliorare un organico impaurito e lontano dai risultati sperati in estate. Secondo la prima pagina sportiva del QS, però, sarà il Consiglio d'Amministrazione della Vecchia Signora, in programma venerdì, a stabilire il futuro dell'allenatore ex Milan. L'esonero è dunque un'ipotesi concreta, basata su dati e numeri. Andreae John Elkann vogliono lasciare al CdA una decisione così delicata, visto che saranno poi gli azionisti a dover far fronte all'incidenza economica dell'addio (che si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro), considerando l'ingaggio e la sua durata. Juve, non passare il girone ...

borghi_claudio : @SimoneilGallo91 @benedettoventu1 Purtroppo il M5S era così... disposto a tutto pur di governare e chiaramente infi… - RobertoRipamont : @CarloVerdelli E cosa conta? Per voi libertà di pensiero significa libertà di pensarla come decidete voi! In un pae… - massimods : @borghi_claudio Ormai si fanno commissioni di inchiesta tanto per perdere tempo. E poi, anche se si facesse, cosa v… - MasieroValerio : @raffaellapaita @matteorenzi @ilgiornale Ma neanche voi lo decidete il prossimo premier! Vermi schifosi che con 4 v… - ComunistiNoEuro : @matteorenzi @EnricoLetta Se scoppia la Terza Guerra Mondiale sarete tra quelli ritenuti responsabili e mandanti. D… -