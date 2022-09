Conte: “Putin? Rischio escalation militare, ma era scritto” (Di mercoledì 21 settembre 2022) ROMA – “Nel discorso di Putin non c’è nulla di nuovo se non il Rischio di un’escalation militare che era già scritta, con tutto quello che comporta e che non potevamo non calcolare”. Lo afferma il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ad ‘Agorà’ su RaiTre. “A chi si riferiva Draghi quando chiedeva posizioni coerenti? Lo chieda a lui, non interpreto il pensiero di Draghi. Non certo a me. Noi abbiamo sempre mantenuto linearità e coerenza. Noi siamo a sostegno dell’Ucraina, il problema è la strategia e il discorso di Putin lo dimostra. Vogliamo una escalation militare senza più limiti e confini? Accettiamo questo Rischio? Io non sono assolutamente d’accordo, già abbiamo una recessione economica devastante. Non possiamo fare come ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 settembre 2022) ROMA – “Nel discorso dinon c’è nulla di nuovo se non ildi un’che era già scritta, con tutto quello che comporta e che non potevamo non calcolare”. Lo afferma il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, ad ‘Agorà’ su RaiTre. “A chi si riferiva Draghi quando chiedeva posizioni coerenti? Lo chieda a lui, non interpreto il pensiero di Draghi. Non certo a me. Noi abbiamo sempre mantenuto linearità e coerenza. Noi siamo a sostegno dell’Ucraina, il problema è la strategia e il discorso dilo dimostra. Vogliamo unasenza più limiti e confini? Accettiamo questo? Io non sono assolutamente d’accordo, già abbiamo una recessione economica devastante. Non possiamo fare come ...

