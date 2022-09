Adam Levine e Behati Prinsloo: amori, tradimenti e un altro figlio in arrivo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Finora sono 4 le donne che accusano Adam Levine di aver tradito – in modi diversi – la moglie Behati Prinsloo con loro. E mentre la modella, incinta del loro terzo figlio, tace, le scuse pubbliche di lui non sembrano sortire l’effetto desiderato… Foto Ansa Le donne che confessando di aver avuto una relazione o flirt o un qualche tipo di interazione amorosa con il cantante dei Maroon 5, Adam Levine, aumentano con il passare delle ore. Mentre scriviamo siamo a 4. Ma già chi dice che entro domani mattina saranno anche di più. Il nome di Adam Levine è deflagrato in Rete all’improvviso. Secondo solo a quello della regina Elisabetta. Tutto perché, dopo l’annuncio dell’arrivo del terzo figlio, è stato ... Leggi su amica (Di mercoledì 21 settembre 2022) Finora sono 4 le donne che accusanodi aver tradito – in modi diversi – la mogliecon loro. E mentre la modella, incinta del loro terzo, tace, le scuse pubbliche di lui non sembrano sortire l’effetto desiderato… Foto Ansa Le donne che confessando di aver avuto una relazione o flirt o un qualche tipo di interazione amorosa con il cantante dei Maroon 5,, aumentano con il passare delle ore. Mentre scriviamo siamo a 4. Ma già chi dice che entro domani mattina saranno anche di più. Il nome diè deflagrato in Rete all’improvviso. Secondo solo a quello della regina Elisabetta. Tutto perché, dopo l’annuncio dell’del terzo, è stato ...

cinematicalice : Sempre più convinta che gli uomini 80% Adam Levine 20% Ted Bundy - caro2_carol : RT @httpbenzoash: certo che quest’anno è stato una tragedia per le coppie, shakira e piqué, ilary blasi e totti, adam levine e behati cosa… - millsxox : RT @yleniaindenial1: Adam Levine ennesima merdina che non solo tradisce la moglie mentre è incinta del loro terzo bimbo ma addirittura chie… - shanpu : RT @ShivaBakta: - propongo che quella merda di Adam Levine sparisca da tutte le programmazioni radio e televisive e che gli venga impedito… - infoitcultura : 'La monogamia non è naturale', le parole di Adam Levine che, però, nega il tradimento -