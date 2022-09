WWE: Una canzone e vari indizi. Venerdì a SD scopriremo chi è il White Rabbit, sarà Bray Wyatt? (Di martedì 20 settembre 2022) Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato una curiosità avvenuta durante una pausa pubblicitaria di SmackDown, ovvero quando nell’arena è risuonata la canzone “White Rabbit” dei Jefferson Airplane, una delle canzoni simbolo del rock psichedelico di fine anni ’60. Questa canzone è risuonata anche nel weekend durante le pause dei live event della WWE e accompagnata da luci rosse nelle arene ha stuzzicato la fantasia dei fan che hanno pensato ad un imminente ritorno di Bray Wyatt in WWE, mentre un’altra teoria molto accreditata è quella di un cambio di theme e forse anche gimmick per Karrion Kross, conosciuto come White Rabbit anni fa in Lucha Underground, teoria che lo stesso Kross sui social si è divertito a portare avanti. Il QR Code e quello ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 20 settembre 2022) Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato una curiosità avvenuta durante una pausa pubblicitaria di SmackDown, ovvero quando nell’arena è risuonata la” dei Jefferson Airplane, una delle canzoni simbolo del rock psichedelico di fine anni ’60. Questaè risuonata anche nel weekend durante le pause dei live event della WWE e accompagnata da luci rosse nelle arene ha stuzzicato la fantasia dei fan che hanno pensato ad un imminente ritorno diin WWE, mentre un’altra teoria molto accreditata è quella di un cambio di theme e forse anche gimmick per Karrion Kross, conosciuto comeanni fa in Lucha Underground, teoria che lo stesso Kross sui social si è divertito a portare avanti. Il QR Code e quello ...

