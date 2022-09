Ucraina, Conte: “Draghi acquiescente e pedissequo a Usa” (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – “Cosa ci prospetta la posizione di Draghi, acquiescente e pedissequa a quella di Washington? Decenni di guerra senza fine”. Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte a Zapping su Radio 1. “La via per porre fine a questa guerra deve andare al di là delle alterne fortune militari”, insiste Conte, che poi nega che il presidente del Consiglio si riferisse a lui quando, nella conferenza stampa della scorsa settimana, disse: “Nei rapporti internazionali c’è da essere trasparenti, ci vuole coerenza, non capovolgimenti e giravolte. Sull’Ucraina e l’invio di armi non si può votare per le armi e poi dire no, inorgoglirsi per l’avanzata Ucraina quando si è votato contro l’invio di armi, si voleva che si difendessero a mani nude?”. “Non può riferirsi a noi – ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – “Cosa ci prospetta la posizione die pedissequa a quella di Washington? Decenni di guerra senza fine”. Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppea Zapping su Radio 1. “La via per porre fine a questa guerra deve andare al di là delle alterne fortune militari”, insiste, che poi nega che il presidente del Consiglio si riferisse a lui quando, nella conferenza stampa della scorsa settimana, disse: “Nei rapporti internazionali c’è da essere trasparenti, ci vuole coerenza, non capovolgimenti e giravolte. Sull’e l’invio di armi non si può votare per le armi e poi dire no, inorgoglirsi per l’avanzataquando si è votato contro l’invio di armi, si voleva che si difendessero a mani nude?”. “Non può riferirsi a noi – ...

davcarretta : Draghi su Conte: “sulle armi all’Ucraina non si può votare l’invio e poi dire “no” non sono d’accordo. O ancora peg… - DantiNicola : In campagna elettorale il populismo dà il meglio di sé. In meno di un minuto tutta l'ipocrisia di #Conte sul sosteg… - ale_dibattista : Controffensiva Ucraina, nuovi invii di armi, Putin (e dopo Putin) PD di Letta, Movimento 5 Stelle di Conte, “agenda… - SoniaLaVera : RT @tempoweb: 'Falco bellicista' #Conte sbotta con l'intervistatore: scintille nel programma #Rai #m5s #russia #ucraina #putin #20settembre… - federico_oriani : @Radio1Rai @gloquenzi @ZappingRadio1 @Raiofficialnews Ancora una volta una gran bella trasmissione Loquenzi, tutto,… -