Roma: accordo totale con Solbakken, può arrivare a novembre (Di martedì 20 settembre 2022) Pochi gol, ma a breve il reparto offensivo della Roma sarà ancora più completo. E’, infatti, chiusa l’operazione che... Leggi su calciomercato (Di martedì 20 settembre 2022) Pochi gol, ma a breve il reparto offensivo dellasarà ancora più completo. E’, infatti, chiusa l’operazione che...

iscorers : Roma: accordo totale con Solbakken, può arrivare a novembre | Mercato - kornfeind : Top news today: @AeroportidiRoma: '@TernaSpA e Aeroporti di Roma insieme per la transizione energetica del primo po… - Marche_Notizie : GLS Dolphins Ancona: accordo con la Legio XIII Roma per i campionati giovanili - CelliVicky : @andreavianel Non sono d’accordo la città più bella del mondo è ROMA - playroma : ??Roma-Solbakken: ci siamo ?La Roma avrebbe raggiunto un accordo totale con il calciatore. ??Il norvegese ha accett… -