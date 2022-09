Pensioni INPS, sospensioni e revoche in arrivo: chi riguarda (Di martedì 20 settembre 2022) Focus sulla possibilità di sospensione e revoca per alcune categorie di Pensioni INPS, dettaglio sui motivi In questi giorni l’INPS sta provvedendo a comunicare ad alcune categorie di titolari di prestazione Pensionistica e assistenziale un preavviso di sospensione dei trattamenti. Si tratta di una gran mole di beneficiari, circa 36 mila persone. Tale notifica è L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 20 settembre 2022) Focus sulla possibilità di sospensione e revoca per alcune categorie di, dettaglio sui motivi In questi giorni l’sta provvedendo a comunicare ad alcune categorie di titolari di prestazionestica e assistenziale un preavviso di sospensione dei trattamenti. Si tratta di una gran mole di beneficiari, circa 36 mila persone. Tale notifica è L'articolo proviene da Consumatore.com.

matteosalvinimi : ?? Luce sulla sede dell’Inps, perché #CREDO in pensioni dignitose, nella cancellazione della legge Fornero, in Quota… - emilio55555 : RT @Antonio23360169: Sapete che la cassa pensioni dei giornalisti è fallita? Sapete che draghi ha accollato tutto all'Inps? Sapete che semp… - CaterinaBlange3 : RT @Antonio23360169: Sapete che la cassa pensioni dei giornalisti è fallita? Sapete che draghi ha accollato tutto all'Inps? Sapete che semp… - il_detenuto : @INPS_it e per quelli risparmi pensioni degli immigrati che il vostro mafioso paese di merda gli ha rubato nel 2002… - peppiniellopz : RT @floreaniivo2: @LBasemi @a_meluzzi dimentica che gli operai , hanno pagato per la loro pensione , ma i politici no , visto che la loro c… -