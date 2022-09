Mosca annuncia i referendum per l'annessione, crolla la Borsa (Di martedì 20 settembre 2022) La Russia va avanti sui referendum per l'annessione dei territori occupati nella guerra in Ucraina a Luhansk, Donetsk e Kherson, ma anche nell'oblast di Zaporizhzhia dove sorge la grande centrale nucleare. La votazione è prevista dal 23 al 27 settembre. Per Kiev si tratta di referendum "farsa" ma Mosca non intende retrocedere sull'intento, come confermato dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che ha sottolineato come queste consultazioni testimonino il desiderio dei popoli "di decidere il proprio destino". Il primo ad annunciare la convocazione del referendum "sull'ingresso della Repubblica popolare di Luhansk nella Federazione russa" è stato il Consiglio del popolo della regione dell'Ucraina orientale, il cui presidente, Denis Miroshnichenko, ha spiegato che il quesito ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) La Russia va avanti suiper l'dei territori occupati nella guerra in Ucraina a Luhansk, Donetsk e Kherson, ma anche nell'oblast di Zaporizhzhia dove sorge la grande centrale nucleare. La votazione è prevista dal 23 al 27 settembre. Per Kiev si tratta di"farsa" manon intende retrocedere sull'intento, come confermato dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che ha sottolineato come queste consultazioni testimonino il desiderio dei popoli "di decidere il proprio destino". Il primo adre la convocazione del"sull'ingresso della Repubblica popolare di Luhansk nella Federazione russa" è stato il Consiglio del popolo della regione dell'Ucraina orientale, il cui presidente, Denis Miroshnichenko, ha spiegato che il quesito ...

