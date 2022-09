Manifesto funebre sulla porta dell’ex nel Napoletano (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Ha affisso un necrologio davanti alla porta dell’appartamento della ex. Sul Manifesto nome, cognome ed età della donna. I Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco e quelli della stazione locale hanno arrestato per atti persecutori un 49enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, secondo l’accusa, si è appostato, come aveva fatto altre volte, sotto l’abitazione della ex compagna. Poi l’ha minacciata di morte, mai rassegnato alla fine della loro relazione. E infine, l’episodio del Manifesto. L’uomo è finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Ha affisso un necrologio davanti alladell’appartamento della ex. Sulnome, cognome ed età della donna. I Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco e quelli della stazione locale hanno arrestato per atti persecutori un 49enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, secondo l’accusa, si è appostato, come aveva fatto altre volte, sotto l’abitazione della ex compagna. Poi l’ha minacciata di morte, mai rassegnato alla fine della loro relazione. E infine, l’episodio del. L’uomo è finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

