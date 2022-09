Guerra in Ucraina, dal 23 al 27 settembre i referendum per l’annessione in Donbass e a Cherson (Di martedì 20 settembre 2022) Nel duecentonovesimo giorno di Guerra in Ucraina, il parlamento dell’autoproclamata Repubblica di Lugansk – nell’est dell’Ucraina – ha approvato all’unanimità una legge per indire un referendum per l’annessione alla Russia. La necessità di questo passo, secondo il consiglio pubblico separatista filo-russo, come scrive la Cnn è «stata causata, tra l’altro, dagli atti di terrore da parte delle autorità ucraine e della Nato». Questa decisione fa seguito a quella presa, lunedì scorso, dal leader della vicina repubblica di Donetsk, Denis Pushilin, che aveva chiesto ai suoi colleghi di Lugansk di «fare tutto il possibile per organizzare al più presto un referendum sull’adesione delle due amministrazioni a Mosca». Richiesta ascoltata. I referendum per ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022) Nel duecentonovesimo giorno diin, il parlamento dell’autoproclamata Repubblica di Lugansk – nell’est dell’– ha approvato all’unanimità una legge per indire unperalla Russia. La necessità di questo passo, secondo il consiglio pubblico separatista filo-russo, come scrive la Cnn è «stata causata, tra l’altro, dagli atti di terrore da parte delle autorità ucraine e della Nato». Questa decisione fa seguito a quella presa, lunedì scorso, dal leader della vicina repubblica di Donetsk, Denis Pushilin, che aveva chiesto ai suoi colleghi di Lugansk di «fare tutto il possibile per organizzare al più presto unsull’adesione delle due amministrazioni a Mosca». Richiesta ascoltata. Iper ...

