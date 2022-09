Donna segregata in casa in Molise: i parenti parlano e mostrano la “vera” stanza in cui stava (Di martedì 20 settembre 2022) Non vogliono passare per aguzzini e non hanno nessuna intenzione di essere accusati per qualcosa che non hanno fatto. Questa è la versione dei fatti del fratello della Donna che ha raccontato di esser stata segregata in casa per 22 anni in Molise. La storia partita da casalciprano, paesino di meno di mille anime, ha fatto il giro dell’Italia, finendo sul telegiornale e diventando una delle più discusse nei programmi di cronaca nera. C’è una Donna che racconta di esser stata segregata in casa per 22 anni, di maltrattamenti, di violenze e ci sono due persone, suo fratello e sua cognata che negano ogni accusa. Oggi i due hanno mostrato a Pomeriggio 5 la camera in cui la signora, secondo il loro racconto, viveva. In realtà il fatto che la signora avesse ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 settembre 2022) Non vogliono passare per aguzzini e non hanno nessuna intenzione di essere accusati per qualcosa che non hanno fatto. Questa è la versione dei fatti del fratello dellache ha raccontato di esser statainper 22 anni in. La storia partita dalciprano, paesino di meno di mille anime, ha fatto il giro dell’Italia, finendo sul telegiornale e diventando una delle più discusse nei programmi di cronaca nera. C’è unache racconta di esser statainper 22 anni, di maltrattamenti, di violenze e ci sono due persone, suo fratello e sua cognata che negano ogni accusa. Oggi i due hanno mostrato a Pomeriggio 5 la camera in cui la signora, secondo il loro racconto, viveva. In realtà il fatto che la signora avesse ...

Ilvolomatto1 : RT @pomeriggio5: Siamo in onda con #Pomeriggio5! Partiamo subito con la storia della donna segregata per 22 anni dai suoi familiari, ecco… - vito_fra_paglia : RT @pomeriggio5: Siamo in onda con #Pomeriggio5! Partiamo subito con la storia della donna segregata per 22 anni dai suoi familiari, ecco… - pomeriggio5 : Siamo in onda con #Pomeriggio5! Partiamo subito con la storia della donna segregata per 22 anni dai suoi familiar… - jquintana80 : @mircoDmirco Ancora a sostenere i populisti? Ma vergogna! Come si fa a sostenere gente che fa crepare i bambini in… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Torniamo a parlare della donna segregata per più di 20 anni da fratello e cognata. Gli aggiornamenti in diretta da Casal… -