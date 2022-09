Dl aiuti bis, via libera definitivo al testo: bollette, pensioni e superbonus, tutte le novità (Di martedì 20 settembre 2022) Via libera definitivo dell’Aula del Senato al decreto legge aiuti bis. Il testo è stato approvato con 178 voti a favore, nessun contrario e 13 astenuti. Destina 17 miliardi di euro a misure per contrastare i rincari nei settori dell’energia, del gas naturale e dei carburanti, rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, sospendendo, tra l’altro, le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas Leggi su ilsole24ore (Di martedì 20 settembre 2022) Viadell’Aula del Senato al decreto leggebis. Ilè stato approvato con 178 voti a favore, nessun contrario e 13 astenuti. Destina 17 miliardi di euro a misure per contrastare i rincari nei settori dell’energia, del gas naturale e dei carburanti, rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, sospendendo, tra l’altro, le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas

Agenzia_Ansa : Via libera definitivo del Senato al decreto aiuti bis. Destina 17 miliardi di euro a misure per contrastare i rinca… - fattoquotidiano : Il decreto Aiuti bis ora è legge: c’è il via libera definitivo del Senato con 178 voti favorevoli - sole24ore : ?? #Senato, via libera definitivo al #decreto #Aiutibis: bollette, pensioni e superbonus. Tutte le novità:… - valeriafedeli : In Senato per votare il dl Aiuti bis. È stata la mia ultima votazione in Aula. Quasi dieci anni al servizio del pae… - lucafaccio : Il decreto Aiuti bis ora è legge: c’è il via libera definitivo del Senato con 178 voti favorevoli. Bollette, vetrat… -