(Di martedì 20 settembre 2022) Avrà un sapore particolare, di celebrazione, il prossimo torneo ATP 250 di Tel, in programma dal 26 settembre al 2 dicembre. Celebrerà infatti il ritorno nel circuito di Novak(parentesi ...

SuperTennis

Lo farà proprio nel torneo di casa (risiede da annia Tel Aviv) e con un compagno di squadra d'eccezione come Novak. Non è però un caso: anche perErlich rappresenta un compagno ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiCom'era il mondo (e Wimbledon) prima di ... Qualche anno più tardi l'elvetico avrebbe fatto i conti con un Novak () decisamente più ostico ... Djokovic amarcord: a Tel Aviv giocherà un doppio nostalgia Avrà un sapore particolare, di celebrazione, il prossimo torneo ATP 250 di Tel Aviv, in programma dal 26 settembre al 2 dicembre. Celebrerà ...