Diventa trans e picchia la compagna, ma per la legge non è violenza domestica: "Ora lui è una donna" (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set — E' difficile capire esattamente perché il cosiddetto «transfemminismo» dovrebbe giovare anche alle donne, stante che qualsiasi provvedimento emanato in favore dei trans finisce per sfavorire drammaticamente le prime: è emblematico il caso che arriva dalla Spagna e riportato da El Mundo, dove una donna, che chiameremo con il nome fittizio di Carmen, non può avvalersi della legge di «protezione dalla violenza sessista» in vigore nel Paese perché il suo ex compagno, (che chiameremo invece Agostino) che la picchiava, ha cambiato sesso senza avvertirla. Lui Diventa trans, lei perde la protezione Un caso tanto grottesco quanto reale. Come reali sono le aggressioni domestiche (botte e insulti) denunciate dalla donna il 15 ...

