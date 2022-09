Di Maria, che stangata: per l'argentino due turni di stop. Salterà Bologna e Milan. Un turno a Brozovic e Mourinho (Di martedì 20 settembre 2022) stangata da parte del Giudice Sportivo nei confronti di Angel Di Maria. L'argentino, espulso al 41' della sfida contro il Monza, Salterà le sfide contro Bologna e Milan per poi tornare a... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 20 settembre 2022)da parte del Giudice Sportivo nei confronti di Angel Di. L', espulso al 41' della sfida contro il Monza,le sfide controper poi tornare a...

gippu1 : La Vecchia Gloria: il Di Maria 2013-14 era nientemeno che Kakà, 32 anni, come lui all'inseguimento (vano) dell'ulti… - UKRinIT : In questa foto,la piccola Maria saluta per sempre suo padre,il difensore dell’Ucraina,ucciso dai russi.Fu ucciso ne… - FiorinoLuca : Dopo questa gomitata di Di Maria mi sembra abbastanza evidente che qualcuno stia remando contro. Primo tempo di una pochezza disarmante. - Milla1771 : @MariaRo71474767 Che bella questa immagine Maria . Buon pomeriggio a te ?? - giovaneanzianaa : RT @APOC4LYPSW: quando maria ha detto che avrebbe dovuto ballare gli si sono illuminati gli occhi, ama così tanto ballare mi sta esplodendo… -