Cielo sereno, ma si abbassano le temperature (Di martedì 20 settembre 2022) Bergamo. Cielo sereno per tutta la giornata di oggi nella nostra provincia, anche se le temperature scendono un pochino: le massime non dovrebbero superare il 23 gradi. Ecco le previsioni del tempo del meteorologo Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo. Tempo Previsto: Cielo nuvoloso per nubi basse fin dal mattino su gran parte della regione; precipitazioni deboli a carattere di breve rovescio o piovasco limitate ai settori prealpini orobici, sebino e delle Prealpi Bresciane. Nel corso della giornata ampie schiarite a partire da est sulla fascia di pianura, ancora nuvolosità irregolare lungo i rilievi Prealpini ma con fenomeni scarsi o assenti. temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento a causa della nuvolosità, massime in diminuzione. Venti: Deboli orientali in pianura, deboli ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 settembre 2022) Bergamo.per tutta la giornata di oggi nella nostra provincia, anche se lescendono un pochino: le massime non dovrebbero superare il 23 gradi. Ecco le previsioni del tempo del meteorologo Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo. Tempo Previsto:nuvoloso per nubi basse fin dal mattino su gran parte della regione; precipitazioni deboli a carattere di breve rovescio o piovasco limitate ai settori prealpini orobici, sebino e delle Prealpi Bresciane. Nel corso della giornata ampie schiarite a partire da est sulla fascia di pianura, ancora nuvolosità irregolare lungo i rilievi Prealpini ma con fenomeni scarsi o assenti.: Minime stazionarie o in lieve aumento a causa della nuvolosità, massime in diminuzione. Venti: Deboli orientali in pianura, deboli ...

NegronPerdomo : RT @GerberArancio: “Io sono fatto per la luce: – è quasi l'unica cosa di cui non posso assolutamente fare a meno e che non posso sostituire… - mad737 : RT @GerberArancio: “Io sono fatto per la luce: – è quasi l'unica cosa di cui non posso assolutamente fare a meno e che non posso sostituire… - ANGELS_1339 : RT @ComunediBergamo: Buongiorno #Bergamo. Cielo sereno per tutta la giornata di oggi sulla nostra città, con temperature previste tra 10° e… - la_focamonaca : @fuori__luogo E tu cielo dall'alto dei mondi Sereno Infinito Immortale Oh d'un pianto di stelle Lo inondi Quest at… - GerberArancio : “Io sono fatto per la luce: – è quasi l'unica cosa di cui non posso assolutamente fare a meno e che non posso sosti… -