Baldini a Perugia, il commento di Cassano (Di martedì 20 settembre 2022) Silvio Baldini è il nuovo allenatore del Perugia, di seguito le parole di Cassano: «Sono contento che Silvio sia rientrato» Antonio Cassano ha commentato l'arrivo di Silvio Baldini al Perugia. Di seguito le sue parole alla Bobo TV. «A Perugia hanno una buona squadra, servirà tempo per applicare il suo credo, ma sono contento che Silvio sia rientrato. Ha idee, approda in una piazza importante, sono nei bassifondi ma vogliono risalire, è stato giusto prendere lui. Quando sei una persona perbene e sai fare il tuo lavoro, vieni sempre cercato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

