“Uomini e Donne”: ex corteggiatrice vince “Miss Universe Italy 2022” (Di lunedì 19 settembre 2022) “Uomini e Donne”: un’ex corteggiatrice vince “Miss Universe Italy 2022” e rappresenterà l’Italia nella finale internazionale che si terrà nel mese di gennaio 2023. La finale del concorso si è svolta ieri, il 18 settembre 2022 a Canosa, in Puglia, in una tenuta molto lussuosa chiamata “Lo Smeraldo”. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a riguardo: dove l’abbiamo conosciuta, le sue parole dopo la vittoria.



"Uomini e Donne": un'ex corteggiatrice vince "Miss Universe Italy 2022" arrivando prima su 20 finaliste. Stiamo parlando di Virginia Stablum, Miss del Trentino Alto Adige, nata a ...

