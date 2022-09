Udinese | una partenza da record

Leggi su notizieitaliaonline

(Di lunedì 19 settembre 2022) Cinque vittorie consecutive in campionato e 16 punti in sole 7 partite, i friulani volano in questo inizio di stagione. Dopo l’ultima vittoria contro l’Inter per 3-1, non si può far a meno di encomiare il percorso dell’fino a questo momento, dove si ritrova terzo in classifica ad un punto dalle prime due. Il merito va soprattutto ad Andrea Sottil, che con questi 16 punti ha eguagliato lain campionato della stagione 2000/2001, proprio quando a guidare la difesa Friulana era lui. Ed era inoltre dal 2017, quando sulla panchina c’era Massimo Oddo, che l’non ne vinceva 5 di fila. Sicuramente va anche sottolineata la grande campagna di mercato della società, che ha messo in rosa giocatori di qualità e ha dato nuove opportunità a talenti inespressi come Deulofeu, Pereyra e Becao. Nella scorsa giornata, si ...