Riconoscimento del lavoro e del progresso economico, 124 premiati dalla Camera di Commercio: “Il nostro grazie” (Di lunedì 19 settembre 2022) Bergamo. “Oggi, qui, è rappresentata una delle parti migliori della società bergamasca. Fatevi un applauso, ve lo meritate”. L’invito-esortazione di Carlo Mazzoleni, presidente della Camera di Commercio di Bergamo, ai 124 premiandi della 60ma edizione del “Riconoscimento del lavoro e del progresso economico”, non è caduto nel vuoto. Uno scrosciante battimano si è immediatamente levato, domenica mattina, dalla platea del Teatro Donizetti, gremita da quasi 400 persone, giunte nel cuore di Bergamo da ogni angolo della provincia per partecipare – in parte, da protagonisti – alla manifestazione Camerale. “In realtà – ha puntualizzato Mazzoleni, rivolgendosi nuovamente agli ospiti in attesa di ricevere l’ambìto premio – questo è un nostro ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 settembre 2022) Bergamo. “Oggi, qui, è rappresentata una delle parti migliori della società bergamasca. Fatevi un applauso, ve lo meritate”. L’invito-esortazione di Carlo Mazzoleni, presidente delladidi Bergamo, ai 124 premiandi della 60ma edizione del “dele del”, non è caduto nel vuoto. Uno scrosciante battimano si è immediatamente levato, domenica mattina,platea del Teatro Donizetti, gremita da quasi 400 persone, giunte nel cuore di Bergamo da ogni angolo della provincia per partecipare – in parte, da protagonisti – alla manifestazionele. “In realtà – ha puntualizzato Mazzoleni, rivolgendosi nuovamente agli ospiti in attesa di ricevere l’ambìto premio – questo è un...

