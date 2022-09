Riassunto e gol di Monza-Juventus (1-0) partita della 7a giornata (Di lunedì 19 settembre 2022) Calcio italiano: 18/09/2022 alle 18:24 est In una partita pessima, con l’espulsione dell’argentino Ángel di María prima dell’intervallo, la Juventus è caduta a Monza Non c’è modo di nascondere la crisi giovanile In una partita schifosa, con l’argentino Angelo di’ maria Espulsa prima dell’intervallo, la Juventus ha sbandato a Monza contro l’ultima squadra, che ha approfittato degli impianti per aggiungere la prima vittoria in Serie A, in 112 anni di storia. lun JUV FORMAZIONI Monza Di ‘Gregorio; Marlon (Caldirola 55?), Mari, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi (Andrea 54?), Augusto (Birindelli 85?), Pessima, Caprari (Colpani 69?); e Mota (Gytkjaer 55’). Juve Perin; De Sciglio (Soulé 86?), Gatti, Bremer, ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 19 settembre 2022) Calcio italiano: 18/09/2022 alle 18:24 est In unapessima, con l’espulsione dell’argentino Ángel di María prima dell’intervallo, laè caduta aNon c’è modo di nascondere la crisi giovanile In unaschifosa, con l’argentino Angelo di’ maria Espulsa prima dell’intervallo, laha sbandato acontro l’ultima squadra, che ha approfittato degli impianti per aggiungere la prima vittoria in Serie A, in 112 anni di storia. lun JUV FORMAZIONIDi ‘Gregorio; Marlon (Caldirola 55?), Mari, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi (Andrea 54?), Augusto (Birindelli 85?), Pessima, Caprari (Colpani 69?); e Mota (Gytkjaer 55’). Juve Perin; De Sciglio (Soulé 86?), Gatti, Bremer, ...

