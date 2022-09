“Qui è l’inferno” Incidente choc | bus si ribalta e fa una strage Decine le vittime

(Di lunedì 19 settembre 2022) Cina, sibus verso centro quarantena: 27 morti e proteste. Esplode la rabbia. I cinesi riversano sui social le ire contro le autorità che insistono sulla politica ‘Zero Covid’. I fatti sono avvenuti alle prime ore di ieri nella provincia sudoccidentale di Guizhou. Sul bus c’erano in tutto 47 persone, le altre venti risultano ferite. A Guizhou, sottolinea la Cnn citando dati ufficiali, solo due persone sono morte a causa del Covid dall’inizio della pandemia su 38 milioni di abitanti. E sabato nella provincia sono stati confermati in tutto 712 nuovi casi di coronavirus, circa il 70% del totale in tutto il Paese. L’ha subito fatto capolino nel pomeriggio di ieri tra gli argomenti più popolari su Weibo, prima – scrive il Guardian – di scomparire improvvisamente dai primi 50 ‘trending topic’. Cancellati da WeChat alcuni tra i post più ...

