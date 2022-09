Oro: prezzo spot in calo a 1.666 dollari l'oncia (Di lunedì 19 settembre 2022) E' ancora in calo questa mattina il prezzo dell'oro, in vista della riunione della Fed di questa settimana, da cui è atteso un maxi rialzo dei tassi di interesse statunitensi. Il metallo con consegna ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) E' ancora inquesta mattina ildell'oro, in vista della riunione della Fed di questa settimana, da cui è atteso un maxi rialzo dei tassi di interesse statunitensi. Il metallo con consegna ...

La FED affossa la quotazione dell'oro ai minimi da due anni e mezzo

La corsa all'oro sembrava inarrestabile. Venerdì scorso, per un'oncia bastavano 1.655 dollari, quasi un quarto in meno dai massimi. E, soprattutto, si è trattato del prezzo più basso da quasi due anni.

Gialletto, un melone...d'oro

Frutti dall'ottimo sapore, pezzatura uniforme e buone quotazioni.