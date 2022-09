Manutenzione di canali e corsi d’acqua, il Comune di San Marzano sul Sarno in prima linea (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Marzano sul Sarno (Sa) – Manutenzione sui canali e corsi d’acqua presenti su tutto il territorio comunale di San Marzano sul Sarno. La giunta della sindaca Carmela Zuottolo continua a monitorare le attività del Consorzio di Bonifica del Sarno per evitare i problemi del passato. Nel dettaglio, si è intervenuti sul canale Buonaiuto e nel Rio Sguazzatorio, con l’intervento che proseguirà fino a monte, proseguendo anche nel canale Giovanardi. Una squadra di operai, infatti, è impegnata nel diserbo manuale delle sponde e del fondo alveo. Per il ponte di Via Marconi, attraversato dall’Alveo Comune nocerino, il Consorzio, su delega della Regione Campania, ha individuato un impianto autorizzato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSansul(Sa) –suipresenti su tutto il territorio comunale di Sansul. La giunta della sindaca Carmela Zuottolo continua a monitorare le attività del Consorzio di Bonifica delper evitare i problemi del passato. Nel dettaglio, si è intervenuti sul canale Buonaiuto e nel Rio Sguazzatorio, con l’intervento che proseguirà fino a monte, proseguendo anche nel canale Giovanardi. Una squadra di operai, infatti, è impegnata nel diserbo manuale delle sponde e del fondo alveo. Per il ponte di Via Marconi, attraversato dall’Alveonocerino, il Consorzio, su delega della Regione Campania, ha individuato un impianto autorizzato ...

