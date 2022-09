Colleferro Controlli dei Carabinieri nel weekend Tasso alcolemico oltre il limite | denunciati un 44enne di Segni | un 47enne di Anagni ed un 47enne di Fiuggi

TG24info : #Colleferro – #Controlli a tappeto dei Carabinieri, tre denunce | - infoitinterno : Colleferro. Controlli dei Carabinieri nel weekend. Tasso alcolemico oltre il limite: denunciati un 44enne di Segni,… -

L'operazione di controllo da parte dei carabinieri della compagnia diha consentito di denunciare tre persone alla Procura della Repubblica di Velletri e segnalare una persona alla Prefettura. Per le tre persone denunciate a piede libero nel weekend : nel ...finisce in manette un 19enne, trovato in possesso di due panetti di hashish da 148 grammi, nascosti sotto il sedile dell'auto, guidata dalla ...Nell’ambito dei controlli i Carabinieri della Compagnia di Colleferro, in un’attività disposta dal Comando Provinciale di Roma è stata attuata con un massiccio dispiegamento di forse sono stati denunc ...I carabinieri hanno fermato diverse persone alla guida in evidente stato di alterazione per abuso di bevande alcoliche. Sanzioni e sequestro di autovetture ...