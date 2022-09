Calcio: Cassano, 'Inter in confusione ma c'è qualcosa per risalire' (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. - (Adnkronos) - "In questo momento qua vedo grande confusione da parte dell'allenatore, grandi difficoltà dei giocatori". Lo dice Antonio Cassano in merito alle difficoltà dell'Inter sconfitta ieri per 3-1 a Udine. "Sono andati in vantaggio 1-0, poi si sono fatti tre gol da soli: autorete, disastri clamorosi... Però io nell'Inter vedo qualcosa, non so cosa, però un qualcosa c'è, per poter risalire", aggiunge l'ex attaccante nerazzurro su Instagram. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. - (Adnkronos) - "In questo momento qua vedo grandeda parte dell'allenatore, grandi difficoltà dei giocatori". Lo dice Antonioin merito alle difficoltà dell'sconfitta ieri per 3-1 a Udine. "Sono andati in vantaggio 1-0, poi si sono fatti tre gol da soli: autorete, disastri clamorosi... Però io nell'vedo, non so cosa, però unc'è, per poter", aggiunge l'ex attaccante nerazzurro su Instagram.

