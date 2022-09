Scherzi a parte 2022 da stasera su Canale 5: gli ospiti della prima puntata (Di domenica 18 settembre 2022) stasera su Canale 5 in prima serata torna Scherzi a parte con la stagione 2022: ecco gli ospiti che subiranno gli Scherzi nella prima puntata. Scherzi a parte torna da stasera su Canale 5 in prima serata con la nuova stagione. Alla conduzione - per il secondo anno consecutivo - Enrico Papi, che torna dopo il grande successo dello scorso anno. Anche nel 2022 Papi e gli autori del programma prendono di mira i volti più noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo. I protagonisti, spesso grazie alla complicità di persone a loro vicine e ovviamente a loro insaputa, si ritrovano nelle situazioni più ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 settembre 2022)su5 inserata tornacon la stagione: ecco gliche subiranno glinellatorna dasu5 inserata con la nuova stagione. Alla conduzione - per il secondo anno consecutivo - Enrico Papi, che torna dopo il grande successo dello scorso anno. Anche nelPapi e gli autori del programma prendono di mira i volti più noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo. I protagonisti, spesso grazie alla complicità di persone a loro vicine e ovviamente a loro insaputa, si ritrovano nelle situazioni più ...

corradospagnoli : @egos23 @MarcoStac A @MarcoStac è meglio comprargli un vestito ?? A parte gli scherzi...Certo che sì ???? - Giovann84869310 : Quello che non guarderò stasera#scherzi a parte - Alessan67416970 : RT @MontiFrancy82: #Scherziaparte torna in prima serata su Canale 5 da domenica 18 settembre, condotto da @EnricoPapi2 - zazoomblog : Scherzi a Parte 2022 oggi 18 settembre: chi sono le vittime? Orario ospiti stasera anticipazioni prima puntata -… - blanchaett : no a parte gli scherzi non è chissà che bel film ceh a parte penelope a me la regia è piaciuta, gli attori anche, l… -