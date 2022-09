Piano trans-Caspio | così Xi Jinping ha umiliato Putin | ira del Cremlino

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 settembre 2022) Non ne è uscito bene Vladimirdal summit dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai che si è concluso a Samarcanda, in Uzbekistan. Lo zar è stato completamente sovrastato dalla figura di Xi. Non solo il presidente cinese ha preso le distanze dasulla guerra in Ucraina esprimendo forte "preoccupazione" e confermando che non aiuterà militarmente l'"amico russo" ma sta per "rubare" alla Russia il suo "giardino di casa". A Samarcanda infatti Xiha parlato del progetto di corridoio logistico, che deve unire il Kirghizistan e l'Uzbekistan con la regione occidentale cinese dello Xinjiang. Si tratta di unalternativo al corridoio-Eurasia che invece è controllato dai russi. Xi ...