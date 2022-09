sportli26181512 : Marsiglia, Dieng resta fuori dai piani di Tudor, ma...: Secondo Le10Sport, Dieng non rientra nei piani di Tudor, ma… -

Una nuova sfida aper Bamba: dopo il mancato trasferimento al Nizza e il no all' Anversa , evidenzia la stampa francese, l'attaccante rientra in gruppo con l'obiettivo di riconquistare spazio. Il trasferimento di Bambaè saltato, ma ilaveva già individuato l'eventuale sostituto: come riferito dalla stampa francese, l'obiettivo era Serhou Guirassy , passato invece allo Stoccarda . Marsiglia, Dieng resta fuori dai piani di Tudor, ma... Secondo Le10Sport, Dieng non rientra nei piani di Tudor, ma l'ex allenatore del Verona gli offrirà qualche occasione per mettersi in mostra in vista del prossimo mercato.Il tecnico del Marsiglia Igor Tudor, in vista del match di Ligue 1 contro il Rennes, ha parlato del periodo difficile di Bamba Dieng ...