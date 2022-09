La lotta al reddito di cittadinanza di Renzi? Si fa inquinando col jet privato. Il leader d’Italia viva insiste: aereo a noleggio per Palermo (Di domenica 18 settembre 2022) Per la sua lotta contro il reddito di cittadinanza Matteo Renzi usa tutti i mezzi. Anzi, il mezzo preferito rimane sempre lo stesso: il jet privato. L’emergenza climate change può essere messa da parte. Atteso in una Palermo blindata (per le presunte minacce ricevute e denunciate dopo la polemica sul reddito di cittadinanza con Giuseppe Conte), l’ex presidente del Consiglio arriva in Sicilia con il tanto criticato e inquinante jet privato a noleggio. Inutili le polemiche dei giorni scorsi: “Scelte logistiche non ideologiche“, si era difeso dopo le critiche Renzi. La sua agenda di domenica prevedeva un comizio a Cagliari e, poco più di un’ora dopo, l’evento a Palermo. Impossibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Per la suacontro ildiMatteousa tutti i mezzi. Anzi, il mezzo preferito rimane sempre lo stesso: il jet. L’emergenza climate change può essere messa da parte. Atteso in unablindata (per le presunte minacce ricevute e denunciate dopo la polemica suldicon Giuseppe Conte), l’ex presidente del Consiglio arriva in Sicilia con il tanto criticato e inquinante jet. Inutili le polemiche dei giorni scorsi: “Scelte logistiche non ideologiche“, si era difeso dopo le critiche. La sua agenda di domenica prevedeva un comizio a Cagliari e, poco più di un’ora dopo, l’evento a. Impossibile ...

