«Jules Verne», l’immaginazione radicale in forma di spettacolo per Battistelli (Di domenica 18 settembre 2022) «Fallire ancora, fallire meglio»: Giorgio Battistelli chiude con queste parole il suo breve ringraziamento dopo che Lucia Ronchetti, nella lunga storia della Biennale Musica prima donna nel ruolo di direttore L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 18 settembre 2022) «Fallire ancora, fallire meglio»: Giorgiochiude con queste parole il suo breve ringraziamento dopo che Lucia Ronchetti, nella lunga storia della Biennale Musica prima donna nel ruolo di direttore L'articolo proviene da il manifesto.

teatrolafenice : Si apre qui ora il 66 ° Festival Internazionale di Musica Contemporanea con uno spettacolo @la_Biennale in collabor… - teatrolafenice : Tra poco si apre il 66° Festival Internazionale di Musica Contemporanea della @la_Biennale. Come primo appuntamento… - teatrolafenice : La scena è costruita. Domani alle 20 la prima di 'Jules Verne' - flacarla : RT @la_Biennale: #BiennaleMusica2022 Il Presidente #RobertoCicutto apre la cerimonia: “Consegnare il #LeoneDArgento a #ArsLudi, visti in sc… - la_Biennale : #BiennaleMusica2022 Il Presidente #RobertoCicutto apre la cerimonia: “Consegnare il #LeoneDArgento a #ArsLudi, vist… -