GTWC Europe, gara-2 Valencia: Weerts/Vanthoor chiudono in bellezza la Sprint Cup, out Valentino Rossi (Di domenica 18 settembre 2022) Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/Audi) hanno concluso in bellezza il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup primeggiando al termine di una race-2 oltremodo interessante. La pioggia ha rimescolato le carte, i campioni in carica hanno primeggiato nell’ultimo giro sfruttando al meglio le gomme slick La compagine belga ha beffato nel passaggio conclusivo Aurelien Panis/Patric Niederhauser (Sainteloc Junior Team #25/Aiudi) e Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89/Mercedes), rispettivamente in seconda e terza piazza all’arrivo dopo una battaglia semplicemente unica che ci ha tenuto incollati al televisore sino all’ultimo metro. Non si è concluso al meglio, invece, il GTWC Europe Sprint Cup per ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Dries/Charles(WRT #32/Audi) hanno concluso inil Fanatec GT World ChallengePowered by AWSCup primeggiando al termine di una race-2 oltremodo interessante. La pioggia ha rimescolato le carte, i campioni in carica hanno primeggiato nell’ultimo giro sfruttando al meglio le gomme slick La compagine belga ha beffato nel passaggio conclusivo Aurelien Panis/Patric Niederhauser (Sainteloc Junior Team #25/Aiudi) e Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89/Mercedes), rispettivamente in seconda e terza piazza all’arrivo dopo una battaglia semplicemente unica che ci ha tenuto incollati al televisore sino all’ultimo metro. Non si è concluso al meglio, invece, ilCup per ...

