Don' t Worry Darling | un membro della troupe parla delle controversie sul set del film di Olivia Wilde

Un membro della troupe di Don't Worry Darling di Olivia Wilde ha recentemente detto la sua a proposito delle controversie che sono circolate online nelle ultime settimane. Un membro della troupe si è fatto avanti al fine di parlare delle notizie relative ad una presunta faida tra Olivia Wilde e Florence Pugh e tante altre controversie riguardanti il set di Don't Worry Darling che sono circolate online ancora prima che la pellicola venisse presentata a Venezia 2022. Dopo la prima del film alla Mostra del Cinema, i social media sono stati ulteriormente ...

