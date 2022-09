Cremonese, Alvini: «Brutta prestazione sotto ogni punti di vista» (Di domenica 18 settembre 2022) . Le parole del tecnico dopo la Lazio Al termine di Cremonese-Lazio, Massimiliano Alvini ha commentato il match ai microfoni di DAZN. Le sue parole. PARTITA– «La spiegazione è semplice, abbiamo fatto una Brutta prestazione sotto tutti i punti di vista e quindi quando giochi così è giusto che tu perda». DELUSIONE– «Non abbiamo fatto niente di quello che sappiamo fare e che abbiamo fatto fino ad oggi, è la prima volta che succede. Non c’era nessun segnale, non abbiamo fatto niente di quello che abbiamo preparato. Sconfitta meritata». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) . Le parole del tecnico dopo la Lazio Al termine di-Lazio, Massimilianoha commentato il match ai microfoni di DAZN. Le sue parole. PARTITA– «La spiegazione è semplice, abbiamo fatto unatutti idie quindi quando giochi così è giusto che tu perda». DELUSIONE– «Non abbiamo fatto niente di quello che sappiamo fare e che abbiamo fatto fino ad oggi, è la prima volta che succede. Non c’era nessun segnale, non abbiamo fatto niente di quello che abbiamo preparato. Sconfitta meritata». L'articolo proviene da Calcio News 24.

